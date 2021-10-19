За сутки COVID-19 выявили у 257 жителей Новосибирской области

В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 257 случаев заражения COVID-19. Это максимальный показатель суточной заболеваемости в регионе.

По данным оперштаба, за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 257 жителей Новосибирской области. Показатель стал рекордным за все время пандемии. Ранее максимальное количество заболевших за сутки было зафиксировано 15 октября, когда коронавирусом заразились 256 человек.

За сутки от COVID-19 в регионе скончались восемь пациентов в возрасте от 53 до 81 года. Всего в Новосибирской области от заболевания умерли 3 217 человек.

В инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 или подозрением на него находятся 2 884 пациента, в отделениях реанимации — 291 человек. Аппарат ИВЛ требуется 50 пациентам.

В Кузбассе за последние сутки зарегистрировали 219 случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались шесть человек. Медицинскую помощь получают 1 283 пациента с диагнозом COVID-19, в стационарах, на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 016 человек.

В Алтайском крае за сутки выявили 374 случаев COVID-19, умерли 29 человек. В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 3 557 человек, еще 431 пациент лечится от вирусной пневмонии, сходной с коронавирусом. Тяжело переносят заболевание 782 пациента, 276 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, накануне в Новосибирской области был зафиксирован новый рекорд суточной смертности от COVID-19. От заболевания в регионе умерли шестнадцать человек. Специалисты сообщают, что в области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 25%. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. За отказ от прививки сотрудников организаций будут отстранять от работы и переводить на дистанционный режим.

В Новосибирской области с 8 ноября начнет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций. Похожие ограничительные меры также планируется ввести, в частности, в Омской области, Хакасии, Туве, Красноярском крае.