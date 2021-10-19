В Новосибирской области решается вопрос о ликвидации последнего ГУПа

Комитет по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области поддержал решение о ликвидации ГУП «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства» (НОЦРПП). Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

В ходе внеочередного заседания члены комитета Заксобрания поддержали решение о ликвидации государственного унитарного предприятия (ГУП) «Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства».

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров напомнил депутатам, что, в соответствии с федеральным законом №485, запрещается создание новых государственных и муниципальных предприятий, а имеющиеся должны быть ликвидированы до 2024 года. Кроме того, в связи с созданием АНО «Мой бизнес», к нему перешли два основных структурных подразделений ГУПа.

«Ликвидация ГУПа позволит устранить дублирование функционала. Сейчас в его функциях только предоставление субъектам предпринимательства в аренду помещений и оборудования», — отметил министр.

По словам Андрея Гончарова, помещения бизнес-инкубатора в Кольцово площадью более 4,4 тыс. кв.м., принадлежащие ГУПу, планируется передать в качестве взноса в уставной капитал АО Биотехнопарк. Оборудование ГУПа, балансовая стоимость которого на момент приобретения составляла 1,4 млрд рублей, а сейчас — 303,5 млн, передадут в уставной капитал Академпарка. Будущее зданий по ул. Объединения, 9 и 9/1 пока не определено. Министр уточнил, что поскольку ликвидировать предприятие с дебиторской задолженностью невозможно, был продуман механизм передачи задолженности — через выпуск векселя на погашение обязательств.

Заместитель председателя комитета Сергей Титков напомнил участникам внеочередного заседания, что ГУП является последним государственным унитарным предприятием в Новосибирской области. В регионе завершается процесс ликвидации таких организаций.

При этом депутат Александр Барсуков внес предложение о сохранении ГУПа. Он предположил, что стоит «попытаться реанимировать предприятие, организовать нормальную работу». Предложение Барсукова также включено в решение комитета.

«Мы договорились — до 25 октября правительство региона представит «дорожную карту» всех этапов ликвидации предприятия. Особо выделен вопрос необходимости ликвидации дебиторской задолженности. Это огромная сумма — нужно взыскать 103 млн рублей. Поступило и второе предложение — рассмотреть возможность реорганизации, продажи предприятия. Если будет необходимость, комитет готов собраться для обсуждения этого вопроса повторно», — подчеркнул председатель комитета Майис Мамедов.

Напомним, в марте 2021 года стали известны результаты проверки новосибирских технопарков России. Специалисты сообщили о предпосылках «для неэффективного использования передаваемых земельных участков и имущественных комплексов» — помещений научно-технологического парка «Новосибирск», которые были переданы в пользование ГУП НОЦРПП. Нарушения также были обнаружены в Биотехнопарке в Кольцово.