Экс-замглавы администрации Линёво Новосибирской области предстанет перед судом за мошенничество

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации рабочего посёлка Линёво Новосибирской области передано в суд. Чиновник обвиняется в мошенничестве — по данным следствия, криминальную схему он реализовал вместе с подрядчиком работ для муниципалитета.

Следственный отдел по Искитимскому району СУ СКР по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего заместителя главы администрации рабочего посёлка Линёво и 63-летнего директора строительной организации.

Как сообщили в ведомстве 19 октября, фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По данным следствия, в декабре 2018 года глава администрации Линёво заключил с директором организации муниципальный контракт на строительство теплосетей на сумму более 5 млн руб.

«При производстве строительных работ фигуранты по делу договорились не выполнять некоторые ее виды, а также произвести замену материалов, указанных в проектно-сметной документации на более дешёвые по цене, без изменения цены муниципального контракта в сторону уменьшения и, соответственно размера оплаты по нему, а затем составить не соответствующую документацию о надлежащем исполнении организацией всех работ», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Подрядчик и экс-заместитель главы администрации Линёво, который, согласно должностной инструкции, был обязан проконтролировать реализацию муниципального контракта, задуманную мошенническую схему реализовали, после чего глава муниципалитета перечислил средства за работы по изначальной цене.

«В дальнейшем обвиняемые, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, распорядились денежными средствами в размере свыше трёх миллионов рублей по своему усмотрению», — сообщили в следственном комитете.

Как установили следователи, в результате мошеннических действий администрации муниципального образования был причинён материальный ущерб в особо крупном размере. По материалам УФСБ России по Новосибирской области и прокуратуры Искитимского района было возбуждено и расследовано уголовное дело. В ближайшее время оно поступит в суд на рассмотрение.

Напомним, в октябре также было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Линёво. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, которое, по данным следствия, было допущено в 2018-2019 годах. Согласно нормативно-правовой документации, главой администрации рабочего посёлка на тот момент был Яков Ландайс. С июля 2021 года муниципальным образованием руководит Дмитрий Грушевой.