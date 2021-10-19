Что будет с Военным городком № 17 в Новосибирске?

В Военном городке № 17 обнаружили новые объекты культурного наследия, которые нуждаются в реконструкции и защите от вандалов. Об этом, а также о планах дальнейшего развития территории городка рассказали специалисты мэрии Новосибирска 15 октября во время выездного совещания на улице Виталия Старощука в Октябрьском районе.

Объектами культурного наследия в старейшем Военном городке № 17 в Новосибирске готовятся признать еще несколько зданий. Таким образом, общее число строений XIX века, которые подпадут под охрану государства и будут реконструированы в периметре городка, составит 34.

В целом реновация коснется 135 гектаров — это не только военные постройки, но и прилегающая территория, где с учетом существующих исторических и архитектурных особенностей создадут новое городское пространство со своей уникальной инфраструктурой. Согласно разработанной в 2017 году минкультом Новосибирской области и департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска концепции, на территории Военного городка № 17 должен быть создан историко-парковый комплекс с элементами жилой застройки и социальной инфраструктуры.

«Мы исследовали городок вместе с главным архитектором города, представителями министерства культуры, общественниками и экспертами. Это была наша инициатива. Потому что, к сожалению, пошла точечная застройка земли. И наша задача была ее остановить. Мы понимали, что нельзя упустить шанс реновации этого пространства, чтобы его не потерять. Тогда мы разработали концепцию, обсудив с жителями… Я очень рада, что к нам присоединились и депутаты горсовета, Заксобрания. Концепцию презентовали мэру, утвердили в правительстве области. Направили в Минобороны России», — рассказала заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

В настоящее время в городе ведутся жаркие дискуссии о том, какие объекты появятся на территории военного городка. Уже высказывались предложения о создании здесь центра патриотического воспитания, а также музея современного искусства. «Континент Сибирь» подробно рассказывал об этом ранее. По мнению Анны Терешковой, пока рано принимать решения, потому что фактически земля еще принадлежит военному ведомству, а не городу или области.

«Моя позиция в том, что здесь должно быть комфортно всем жителям. В первую очередь, это исторический объект, поэтому здесь обязательно должен быть исторический музей, в том числе нашей армии. Но мы знаем, что, например, в Нижнем Новгороде центр современного искусства находится в Кремле и прекрасно туда вписан. Поэтому все возможно. Сейчас наша задача — не делить шкуру неубитого медведя, не дискутировать, что будет в том или ином здании, а объединиться и сделать все, чтобы земля перешла к области или городу. А затем скрупулезно решать, что будет находиться в том или ином здании», — отметила Анна Терешкова.

В настоящее время эксперты продолжают изучать исторические здания на территории Военного городка № 17. При этом сами жители Новосибирска могут принять участие в выявлении памятников архитектуры.

«Любой гражданин, если усматривает признаки того, что объект достоин признания историческим памятником, может обратиться в Государственную инспекцию по сохранению объектов культурного наследия. После историко-культурной экспертизы выдается заключение о возможности или невозможности включения в единый реестр объектов культурного наследия», — рассказал заместитель начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Алексей Ворсин.

В первую очередь, включение зданий в реестр будет способствовать их сохранности. Пока же, к сожалению, бесхозные строения имеют недостаточную охрану и нередко подвергаются атакам вандалов.

По словам заместителя начальника департамента строительства мэрии города, главного архитектора Александра Ложкина, проект реновации городка, помимо разработки исторической, музейной части, должен обязательно включать строительство здесь новой инженерной и социальной инфраструктуры.

«Нам предстоит решить комплекс задач — в том числе с транспортной доступностью. Ведь здесь проживает огромное число людей. Построено около 250 тыс. кв. метров жилья в 2000-е годы, после того, как Минобороны начало освобождать территорию. Плюс семь ветхих общежитий для военных по ул. Тополевой с неудовлетворительными условиями для жизни. Здесь нет инженерного обеспечения, школ, детских садов. Задача комплексного развития территории — решить все эти вопросы», — подчеркнул Александр Ложкин.

По его словам, бывший военный городок и территория вокруг него могут стать одним из центров полицентрической системы города наряду с такими районами, как площадь Калинина или площадь Карла Маркса. Для воплощения этой задачи, после того как земля перейдет в собственность города, будет разработан мастер-план освоения территория городка. Реализовывать план будет единый оператор — компания, которой передадут в управление все земельные участки.

На сегодня единый оператор уже фактически определен. В рамках обучения в московской школе управления «Сколково» команда новосибирской мэрии в феврале этого года представила проект ревитализации территории Военного городка № 17 президенту ВЭБ.РФ Игорю Шувалову.

«Есть надежда, что мы получим софинансирование от ВЭБ.РФ на возмездной основе. Основная часть возврата денежных средств должна быть за счет строительства жилья. При этом строительство жилых домов будет строго регламентировано и находиться под контролем государства. Концепция развития военного городка предполагает среднеэтажное жилищное строительство», — рассказал Александр Ложкин.

Согласно принятой дорожной карте развития территории городка, 1,5–2 года уйдет только на подготовку к реализации проекта, разработку мастер-плана и документации — проекта планировки, градостроительного регламента. Также будет проводиться консолидация земельных участков, в том числе находящихся в частной собственности, и межевание территории.

По словам главного архитектора Новосибирска, музейно-деятельностное пространство городка будет включать площадь Памяти солдат, исторический парк «Россия — моя история», многофункциональный культурный центр, в который должно войти подразделение Новосибирской областной библиотеки. Также, по проекту, на территории появятся музей Сибири, военно-инженерный музей, военно-исторический музей, музей связи, музей спорта. Найдется место и для Центра искусств с выставочным манежем.

Кроме того, в планах города — восстановить церковь св. Николая Мирликийского и построить Центр хранения и реставрации музейных коллекций. Другими важными объектами нового центра Новосибирска станет уже формирующийся здесь спортивный кластер и, вероятно инновационный центр, в рамках которого возможно создание бизнес-инкубатора.

Школы, которые появятся на территории городка, по мнению Александра Ложкина, могут стать специализированными — связанными с историческими дисциплинами. А существующие медицинские учреждения могут дать начало формированию медицинского центра. Помимо крупных участников, формировать пространство нового исторического центра города будет и малый бизнес. Конкуренция между учреждениями за притяжение посетителей должна, по мнению главного архитектора, дать возможность широкого выбора для досуга новосибирцев.