На аппаратном совещании 19 октября мэр города Анатолий Локоть высказал свое возмущение уходом в отпуск начальника управления автомобильных дорог мэрии Новосибирска Юрия Сердюка.



Анатолий Локоть подчеркнул, что пока работы по ремонту дорог продолжаются, руководители подразделений не могут уходить в отпуск.

«Прошу обратить внимание департамента – это последний случай, когда я соглашаюсь с отпуском. В уборочную страду в сельской местности, если какой-нибудь председатель или руководитель запросится в отпуск, то вместе с заявлением на увольнение», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Он отметил, что недоволен уходом в отпуск Юрия Сердюка, который является заместителем начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, поскольку ремонтные работы по ремонту дорог в городе еще не закончились. Тем не менее, Анатолий Локоть посетовал, что «все согласовали и отпустили руководителя отдыхать».

Напомним, ранее мэр города раскритиковал дорожников за «пылевую завесу» во время дорожных работ в центре Новосибирска, предложив предъявлять к подрядчикам требования о строгом соблюдении культуры производства при проведении работ и уважать горожан, которым приходиться дышать пылью, поднятой во время работ.