Стало известно, сколько продлится режим «черного» неба в Новосибирске

Критическую ситуацию с загрязнением воздуха в городе, которое наблюдается в Новосибирске третий день, обсудил 19 октября на аппаратном совещании мэр города Анатолий Локоть с профильными ведомствами.

По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, а также специалистов комитета по экологии мэрии Новосибирска, на территории города 16, 17 и 18 октября и в последующие дни ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей.

«Метеоусловия 19 октября будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, общий уровень загрязнения в городе ожидается повышенный», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Согласно данным сервиса AirVoice, который отслеживает качество воздуха, в Новосибирске степень загрязнённости воздуха 19 октября оценивается в 7 по 10-балльной шкале.

Одной из возможных причин повышения уровня загрязнения воздуха является фактор пыли при проведении ремонта дорог, а также проведение жителями города мероприятий по уборке территорий, сопровождающееся сжиганием мусора и листвы. Также влияние на состояние воздуха могут оказывать промышленные предприятия, а также незначительное влияние — источники теплоснабжения систем отопления частных домов и автотранспорт.

Накоплению вредных примесей в атмосфере способствуют и метеоусловия, а именно – безветренная погода. По данным синоптиков, такие неблагоприятные условия сохранятся в Новосибирске в ближайшие три дня.