«Кузбассразрезуголь» победил в областной экологической акции

Предприятие сырьевого комплекса УГМК АО «УК «Кузбассразрезуголь» стало победителем масштабной экологической акции «300 тонн макулатуры к 300-летию Кузбасса». За пять месяцев 2021 года горняки компании собрали более 23 тонн вторсырья.

Акция по сбору макулатуры проходила в регионе с 10 февраля по 1 июля текущего года, в ней приняли участие более 200 организаций Кемеровской области-Кузбасса.

«Впервые мы сделали акцию массовой, чтобы любая компания могла стать ее участницей. В итоге суммарное количество собранного сырья составило 330 тонн», — отметил один из организаторов акции, заместитель генерального директора по связям с общественностью завода «Кузбасский СКАРАБЕЙ» Евгений Александров.

УК «Кузбассразрезуголь» стал победителем конкурса в категории «Предприятия и организации». Собранные сотрудниками угольной компании тонны макулатуры означают, что горняки спасли от вырубки 230 деревьев, сэкономили почти 460 000 литров воды и предотвратили выброс в атмосферу более 39 тонн углекислого газа.

«Мы стремимся развивать культуру раздельного сбора. У нас установлены около двух десятков экобоксов для сбора макулатуры, и в ближайшее время во всех филиалах компании установим боксы для сбора пластиковых крышек, – прокомментировал заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности и землепользованию Виталий Латохин. – Мы всегда активно участвуем в подобных акциях, поскольку средства от собранного сырья обычно направляются на поддержку различных социальных проектов».

Собранная макулатура, как рассказали организаторы, после переработки будет использована для печати книги, посвящённой кузбасским ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.