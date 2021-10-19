Губернатор Усс и президент «Норникеля» вернулись к обсуждению планов по развитию Норильска

Губернатор Красноярского края Александр Усс и президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин обсудили статус реализации комплексного плана развития Норильска до 2035 года, находящегося на утверждении в федеральном правительстве. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала ПАО ГМК «Норильский никель» от 18 октября.

Сотрудничество ПАО ГМК «Норильский никель» и региональных властей в сфере социально-экономического развития территории обсудили губернатор Красноярского края Александр Усс и глава компании Владимир Потанин.

Как сообщил Telegram-канал ПАО ГМК «Норильский Никель» в понедельник, одним из главных вопросов повестки стал статус реализации комплексного плана развития Норильска до 2035 года, находящийся сейчас на утверждении в правительстве России. О результатах обсуждения документа пока не сообщается.

Другой главной темой встречи стала реализация программы реновации жилья в Норильске. Отметим, что сейчас проходит конкурс по разработке архитектурно-планировочной концепции реновации города, его итоги будут подведены в марте 2022 года.

Глава региона и президент «Норникеля» также обсудили реализацию программы «Чистый Норильск».

«Стороны выразили уверенность, что успешная совместная работа компании и краевых властей напрямую позитивно отразится на качестве жизни в регионе и будет способствовать развитию всего Красноярского края», — говорится в сообщении канала «Норникеля» в Telegram.

Комплексный план развития Норильска до 2035 года предполагает реализацию таких направлений, как реновация жилого фонда, модернизация жилищно-коммунального хозяйства, развитие социальной инфраструктуры, городское благоустройство и переселение отдельных категорий граждан в более благоприятные климатические условия. На эти цели будут выделены инвестиции в размере 217,6 млрд руб. Из них 24 млрд руб. должно поступить из федерального бюджета, 14,8 млрд руб. – из консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд руб. – из средств ПАО ГМК «Норильский никель».

Напомним, в феврале председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин отмечал, что реализация комплексного плана развития Норильска должна вписаться в рамки бюджетного цикла 2022-2024 годов.