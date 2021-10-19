Почти 200 дольщиков получили квартиры в доме, достроенном при поддержке правительства Новосибирской области

В Новосибирске введен в эксплуатацию ЖК «Грибоедов» – дом, включенный в Единый реестр проблемных объектов, из-за сложностей с подключением к теплосетям. Это восьмой долгострой в регионе, который получил разрешение на ввод в эксплуатацию в 2021 году благодаря содействию правительства Новосибирской области.

Жилой комплекс «Грибоедов» по улице Коммунстроевская, 161 в Октябрьском районе Новосибирска застройщик – ООО «ПромТех» – должен был сдать в 3 квартале 2020 года. Однако в установленные сроки строительная компания не смогла ввести объект в эксплуатацию, и дом попал в реестр проблемных объектов.

На помощь дольщикам пришло правительство Новосибирской области. «В этом году мы существенно продвинулись в решении вопроса обманутых дольщиков. Сегодня введены в эксплуатацию восемь долгостроев, планируем, что еще несколько будут сданы до конца года. Кроме того, поданы ходатайства в отношении 40 проблемных объектов в московский ППК «Фонд». 12 домов уже получили одобрение, ждем принятия решения по остальным объектам. Безусловно, такой результат – это итог тесного взаимодействия всех заинтересованных структур – правительства Новосибирской области, правоохранительных органов, мэрии Новосибирска и ресурсоснабжающих организаций. Завершение строительства дома силами действующего застройщика – самый простой и эффективный вариант. Дом по ул. Коммунстроевской – хороший тому пример. Фактически в ручном режиме завершено подключение дома к сетям теплоснабжения и водоснабжения. Застройщиком завершены строительно-монтажные работы, устранены замечания надзорных органов, объект введен в эксплуатацию. Теперь ключи от своих квартир получат 198 дольщиков», – цитирует заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова пресс-служба правительства региона.

Сегодня в Новосибирской области действует широкий спектр механизмов для достройки проблемных объектов – масштабные инвестиционные проекты, субсидии на технологическое подключение к инженерным сетям, благоустройство территории и установку лифтов, достройка домов с помощью механизма ППК «Фонд».

В сентябре в Новосибирске ввели в эксплуатацию 29-этажный дом по улице Кавалерийская, 3/1. Почти восемь лет дольщики этого объекта ждали ключи от своих квартир. Еще два долгостроя по улице Тульская, 80 и 82, как сообщал «Континент Сибирь», были сданы в начале сентября. Ключи от квартир получили еще 700 дольщиков. А в августе благодаря контролю со стороны правительства Новосибирской области ключи от своих квартир получили 136 семей в одном из крупнейших долгостроев по улице Декабристов, 10.