На стройплощадке новой ледовой арены в Новосибирске увеличено число рабочих

Свыше 650 человек задействованы в строительстве нового ЛДС в Новосибирске, сообщает пресс-служба правительства региона.

В данный момент на возведении крупнейшего инфраструктурного объекта региона — Многофункциональной ледовой арене занято более 650 человек. По информации министерства строительства Новосибирской области, сегодня на объекте развернуты все направления для создания теплового контура здания.

Так, уже сейчас строители приступили к комплексу работ по обустройству кровли основной арены объекта — после укладки профлиста, специалисты проведут работы по пароизоляции, утеплению и укладке фальцевой кровли. На малых аренах ЛДС такая работа ведется с прошлой недели. Уточняется, что на спорткомплекс также завезены стеклопакеты для установки витражей на основной и малых аренах — всего на объекте предстоит обустроить свыше 11 тыс. кв.м. витражей.

Подрядчик продолжает заливку полов в здании ЛДС, устройство основания ледового корта на тренировочной арене, монтаж металлических конструкций фасада основной арены. Ведется работа с системами отопления, вентиляции и водоснабжения.

Отмечается, что на объекте также продолжаются работы по обустройству подъездный путей. Дорожники завершают асфальтирование участка от пляжа «Наутилус» вдоль территории ЛДС с заездом на дамбу Октябрьского моста.

«Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, строительство многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». На ней пройдут матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

В августе региональные власти заявили об отставании в сроках строительства ледовой арены, а в конце сентября ряд компаний отказались от поставки материалов на стройку. Также, в конце лета арбитражный суд начал рассматривать исковое заявление о банкротстве одного из подрядчиков работ, а в октябре стало известно, что руководство другой организации осудят за мошенничество с госконтрактом по строительству ЛДС.

При этом власти региона сообщают, что объект будет сдан в эксплуатацию вовремя. Контроль над строительством осуществляют региональные власти, однако, по мнению некоторых представителей деловых и властных кругов области, возведение ЛДС также должно быть в сфере внимания нового полпреда президента в Сибирском федеральном округе.