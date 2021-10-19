Мэрия Новосибирска решила расторгнуть договор с ЧОПом после инцидента на Монументе Славы

Надежда Яркова
 
Вечный огонь
Фото из архива КС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании 19 октября потребовал расторгнуть договор с частным охранным предприятием после инцидента со школьниками, которые курили у Вечного огня на Монументе Славы.

По словам мэра, случай, который произошел у Монумента Славы на Вечном огне, возмутительный.

Напомним, на минувшей неделе в Новосибирске произошел резонансный случай с поведением подростков на Вечном огне. На видео, появившемся в соцсетях, видно, как один из подростков курил возле Вечного огня на Монументе Славы, а один лежал на чаше.

«Подростки, судя по имеющейся первичной информации — ученики новосибирских школ. Они вели себя не то, что развязно, но неуважительно и просто не понимая значения этого места», — отметил Анатолий Локоть.

Заместитель мэра по вопросам образования и социальной политики Валерий Шварцкопп уточнил, что подростки оказались учениками школ Кировского района: два — учащиеся 7-го и один 8-го классов. «По вашему поручению 20 октября мы проведем городскую комиссию по делам несовершеннолетних и поручим во всех образовательных учреждениях города обсудить этот вопрос с учащимися на классном часу в ближайшее время», — добавил он. 

Глава города также поручил провести расследование, почему не сработали службы безопасности, и где были сотрудники ЧОПа, с которым был заключен договор.

«Где наши видеокамеры? Куда они смотрят и как в целом работает система безопасности на Монументе Славы и возле Вечного огня? Прошу выяснить, сроки ставлю предельно сжатые – недели хватит на разбирательство. Считаю, с ЧОПом надо расторгать соглашение, и в дальнейшем предъявлять соответствующие требования к профессионализму и возможностям охраны, которую нанимаем для обеспечения безопасности на улицах города и особенно, объектах, как Монумент Славы», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Добавим, что по рассматриваемому факту следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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