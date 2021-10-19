18 октября в Новосибирске стартовала программа II Международного фестиваля актуального театра ХАОС: негосударственный театр Новосибирска «Синестетика» представил зрителям танцевальный спектакль-перформанс.

Фестиваль ХАОС продлится в Новосибирске до 31 октября. За это время публика познакомится с шоукейсом новых новосибирских театров и спектаклями театров Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Томска, Новосибирска, Воронежа и Архангельска.

Так, открытием фестиваля стал танцевальный спектакль «Прах Богини» театра «Синестетика». Перформанс совместил в себе принципы и подходы современного танца и физического театра, создав пространство движения тел, света и звука. Особенность такого спектакля заключалась в том, что артисты и зрители оказались в едином творческом потоке наравне друг с другом.

Следующие спектакли шоукейса негосударственных театров состоятся 19, 20 и 21 октября. Новосибирской публике покажут спектакли «Юшка» (театр «Инклюзион»), «Рот, полный птиц» (театр «1961»), «Сыра земля» и «Маруська» (театр «Лаборатория современного искусства») и «Быть зиме» (Сибирский камерный театр «13 трамвай»).

Основная программа ХАОСА, участниками которой стали спектакли театров России, стартует в театре «Старый дом» 22 октября. В рамках основной программы ХАОСа новосибирцы увидят постановки «Пятого театра» (Омск), ТЮЗа им. А. А. Брянцева (Санкт-Петербург), Никитинского театра (Воронеж), театра на Таганке, «Практика» и театра на Бронной (Москва), Молодежного архангельского театра, Томского ТЮЗа, «Приюта комедианта» и театра ТРУ (Санкт-Петербург) и новосибирских театров «Красный факел» и «Старый дом».

Напомним, международный фестиваль актуального театра ХАОС впервые прошел в Новосибирске на платформе «Старого дома» в 2019 году. Тогда фестиваль охватил около 6 тысяч зрителей. В этом году помимо спектаклей российских театров и шоукейса независимых театров Новосибирска в программу фестиваля вошли арт-резиденция, а также лекции от маркетологов и деятелей культуры об актуальном искусстве.