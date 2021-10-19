167 целевиков вышли в этом году на работу в медорганизации Новосибирской области

В Новосибирской области в текущем году трудоустроили 167 целевиков, получивших высшее медицинское образование, сообщает пресс-служба правительства региона.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения помогает устранению дефицита медкадров. Всего в этом году из числа целевиков, получивших высшее медицинское образование, в нашем регионе уже трудоустроены 167 человек. Еще 32 выпускника продолжают обучение по программам ординатуры.

Так, новый участковый терапевт Сунатулло Зубайдов приступил к работе в Тогучинской ЦРБ. На его участке находятся 1,6 тыс. пациентов. Из-за осеннего сезонного подъема ОРВИ на молодого сотрудника возлагается дополнительная нагрузка, из-за чего он ежедневно задерживается на рабочем месте примерно на два часа. Он уточнил, что в сезонный подъем ему пригодился опыт работы в инфекционном госпитале, где несколько месяцев помогал врачам, пока был студентом. Врач доволен условиями работы. Специалисту предоставили служебную двухкомнатную квартиру, где он живет с семьей.

«Очень увлекательная работа, коллектив хороший. Но, к счастью, здесь у меня замечательные коллеги, я к ним обращаюсь по любому вопросу. Я попал в такой район, что своих пациентов я практически без очереди могу направить на все процедуры, которые им необходимы», — сказал Сунатулло Зубайдов.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, на данный момент в Новосибирском государственном медицинском университете (НГМУ) для Тогучинской ЦРБ в рамках целевой подготовки обучается 31 студент. Устранение дефицита кадров является одной из задач региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы».

Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы», утвержденная правительством региона, стартовала в области с 2021 года. За пять лет реализации программы планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тыс. единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» — 90 единиц.

Напомним, накануне «Континент Сибирь» сообщал, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в деревне Китерня Искитимского района Новосибирской области возвели новый ФАП для обеспечения жителей медпомощью.