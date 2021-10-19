В Новосибирской области подвели итоги регионального этапа премии «Гражданская инициатива»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в подведении итогов регионального этапа национальной премии «Гражданская инициатива», сообщает пресс-служба правительства региона.

Цель Всероссийского конкурса на соискание национальной премии «Гражданская инициатива» — поиск новых лиц современного гражданского общества России, неизвестных героев нашего времени, которые уже проявили себя в своём городе, районе, области, республике, людей, которые помогают другим и меняют жизнь к лучшему. Премию учредили в 2013 году. Руководителем проекта является член комитета гражданский инициатив Юлий Гусман, возглавляет жюри председатель комитета Алексей Кудрин.

Конкурс проводится по девяти номинациям: «Ростки новой власти», «За гражданскую инициативу во время пандемии», «Память», «Духовное наследие», «Зелёная планета», «Раздвинь границы возможностей», «Здоровье нации», «Семья будущего», «Наш общий дом – Россия!». Каждый год в России определяются от трех до пяти городов, в которых проводят награждения региональных инициатив. В 2021 году региональный этап конкурса впервые прошел в Новосибирске. На участие в нем было подано 86 заявок.

Андрей Травников подчеркнул, что в Новосибирской области гражданская активность очень высока, гражданских инициатив очень много.

«Для нас такие инициативы, демократия, самоуправление — это не только формальные властные структуры, но и малые общественные организации, иногда даже не имеющие официального статуса, работающие во многих городах и районных центрах, селах, это ТОСы, отдельные активные люди, волонтеры. Это и процесс участия граждан в реализации мероприятий по благоустройству, в культурных проектах, в патриотическом воспитании, инициирование различных проектов через наши программы и гранты, инициативное бюджетирование. Весь этот пласт — главная часть нашего гражданского общества, той самой гражданской активности в Новосибирской области, о которой мы говорим, как о нашем конкурентном преимуществе. Правительство региона заинтересовано в развитии этой сферы, и один из примеров этого — запущенный нами в прошлом году проект поддержки инициатив отдельных лиц, энтузиастов «Со мной регион успешнее». Для нас очень важно, что Новосибирская область в этом году впервые попала в число регионов, где проводится награждение участников регионального этапа. Благодарю Алексея Кудрина и Юлия Гусмана за инициативу провести этот финальный этап в нашем регионе», – добавил губернатор.

Руководитель проекта «Национальная премия «Гражданская инициатива», заслуженный деятель искусств России, член комитета гражданских инициатив Юлий Гусман высоко оценил уровень организации регионального этапа премии, который продемонстрировала Новосибирская область.

«Ваша прославленная область — в числе великих регионов России. <…> Это большое счастье, и так бывает далеко не в каждом регионе — что тем новосибирцам, кто делает добрые дела, помогает и местная общественная палата, и правительство региона, и руководство районов. Помогать ближним, делать добро — это очень важно для всех нас», — сказал Гусман.

Так, в частности, лауреатом номинации «Ростки новой власти» регионального этапа конкурса стала Татьяна Гаценко с проектом «Будущее посёлка построим вместе», номинации «Духовное наследие» — Виктор Буланкин с проектом «Креативный музыкально-туристический фестиваль «Обское кольцо» и Сергей Анцифиров с проектом «Школа наставников – руководителей научно-исследовательской деятельности школьников». Победителем номинации «За гражданскую инициативу во время пандемии» является Антонида Морева с проектом «Сказка в гости к нам приходит», номинации «Здоровье нации» — Нина Толстоганова с проектом «Здоровый образ жизни – залог долголетия».