В Омской области вводят проверку QR-кодов из-за COVID-19

Власти Омской области приняли решение ввести в регионе проверку QR-кодов в некоторых учреждениях из-за коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба облправительства.

Новая ограничительная мера начнет действовать в Омской области с 8 ноября. Проверку QR-кодов будут проводить при посещении театров, музеев и концертных залов.

«Было принято решение ввести в начале ноября систему посещения массовых мероприятий в театрах, музеях, концертных залах при наличии QR-кода, подтверждающего, что человек вакцинирован. Эта мера — вынужденная. На очереди, по требованию Роспотребнадзора, торговые центры, предприятия общепита, речь ведется об общественном транспорте. Поэтому если у нас будет дальше ухудшаться эпидемиологическая ситуация, если люди не будут прививаться и количество заболеваний будет расти, то мы вынуждены будем следовать рекомендациям Роспотребнадзора и вводить систему QR-кодов, то есть обеспечивать доступ в торговые центры, кафе только при наличии документов, подтверждающих вакцинирование», — сообщил губернатор Омской области Александр Бурков в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом 18 октября.

Уточняется, что в Омской области сохраняются действующие ограничительные меры и продлен режим повышенной готовности до 30 ноября. Людям, старше 65 лет, не прошедшим полный курс вакцинации и не перенесшим заболевание за последние шесть месяцев, рекомендовано соблюдать режим самоизоляции за исключением походов в магазин и случаев, когда им требуется неотложная медпомощь.

«Работодателям необходимо перевести на удаленную работу людей старше 65 лет, беременных и людей, состоящих на диспансерном учёте по определенным категориям, которые не прошли курс вакцинации и не переболели коронавирусом в последние полгода», — сказано в сообщении.

По данным на 18 октября, в Омской области за сутки COVID-19 выявили у 396 человек, за все время в регионе зарегистрировано 91 311 случаев заражения, 2 344 человек умерли. От коронавируса привиты 651 392 жителя Омской области, из них 548 627 вакцинированы вторым компонентом препарата от COVID-19.

Отметим, с 8 ноября в Новосибирской области планируется ввести систему QR-кодов. В регионе также действует обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. По данным властей, под ограничительную меру попадает более 270 тыс. человек.