В Хакасии не исключают введение локдауна из-за COVID-19

Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов сообщил, что региональные власти могут ввести локдаун и ограничить работу ряда отраслей при ухудшении ситуации с COVID-19.

По словам Валентина Коновалова, на данный момент эпидемиологическая ситуация в регионе контролируема.

«Подобные решения, в том числе о локдауне, мы принимаем только после глубокого анализа, исходя из тех рекомендаций, которые дают Роспотребнадзор и наши врачи. Пока у нас ситуация контролируемая<…> Если ситуация будет усложняться, а я не исключаю такого развития событий, возможно, придется ограничивать и полностью закрывать какие-то отрасли», — сказал Валентин Коновалов во время прямого эфира с подписчиками в социальной сети ВКонтакте.

Он добавил, что введенное ранее в регионе ограничение в виде сертификатов о вакцинации, которые жители Хакасии должны предъявлять при посещении некоторых общественных мест, является вынужденным решением.

«Оно было вынуждено, и, в общем-то, другого пути не было: или закрывать учреждения, или дать возможность работать хотя бы в таком виде», — сказал глава республики.

Напомним, в октябре власти Хакасии приняли решение о введении необходимости предъявлять сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19 либо справки о перенесении заболевания при посещении ряда учреждений.

Подобная мера будет действовать и в Новосибирской области, однако ввести ее планируется с 8 ноября.