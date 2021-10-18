В Новосибирске отказываются от публичных слушаний

Публичные слушания в Новосибирске по правилам землепользования и застройки, а также по проектам планировки территорий, межевания и тому подобного будут заменены на общественные обсуждения в интернете.

На заседании постоянной комиссии по градостроительству Совета депутатов Новосибирска 18 октября было принято решение поддержать изменения в «Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний…». Вице-мэр – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев в своем выступлении по поправкам отметил, что в связи с пандемией публичные слушания, которые по закону необходимо проводить при утверждении правил землепользования и застройки, проектов планировки и так далее, в большинстве своем в этом году не раз переносились и заменялись общественными обсуждениями. Последние, в отличие от публичных слушаний, можно проводить в интернете. «Срок действия постановления губернатора о введении на территории области режима повышенной готовности продлен до 30 ноября. Мы предлагаем в период его действия работать только в режиме общественных обсуждений. Переходить в онлайн-режим рекомендует нам и Роспотребнадзор. Кроме того, на сами публичные слушания, которые нам удалось провести в этом году, из-за боязни заразиться пришло меньше людей, чем обычно. В то же время число горожан, участвующих в общественных обсуждениях на сайте «Электронная демократия», выросло», – аргументировал необходимость изменений Алексей Кондратьев.

Доводы мэрии подвергла сомнению депутат Светлана Каверзина. По ее мнению, публичные мероприятия при соблюдении определенных правил не запрещены: в городе проходят соревнования, концерты и тому подобное, а в случае отмены публичных слушаний исчезнет прямой диалог жителей, мэрии и застройщиков. Депутата поддержал ее помощник, координатор общественного движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. Он отметил, что сайт «Электронная демократия Новосибирской области» требует доработки, свои предложения не всегда легко подать с первого раза. «Понятно, что публичные слушания – это разговор не с профессионалами, а с людьми, у которых порой поверхностный взгляд, ориентация на какой-то личный интерес и радикальные оценки. Но не стоит забывать, что это обычные горожане, пусть и не всегда удобные для чиновников. Если их мнение игнорировать, то они пойдут к политикам, общественным движениям и все перетечет в политическую плоскость», – предупредил Михаил Рязанцев.

Председатель комиссии по градостроительству Сергей Трубников, не умаляя значение публичных слушаний, на которых могут высказаться все желающие, заметил, что пренебрегать пандемией опасно. «Трактовать, что общественные обсуждения в Новосибирске навсегда заменят публичные слушания, нельзя. Бессрочного формата не будет. Когда будет ясно, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, или возникнет острый вопрос, мы сможем собраться на публичные слушания», – подчеркнул глава комиссии по градостроительству.