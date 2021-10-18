В иркутском минздраве проводят обыски по делу о нехватке лекарств

Следователи проводят обыски в министерстве здравоохранения Иркутской области по делу о ненадлежащем обеспечении лекарствами детей-инвалидов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники СУ СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по факту неполного обеспечения лекарствами детей-инвалидов.

В ходе предварительного следствия сотрудники ведомства установили, что дети, которые имеют генетическое заболевание муковисцидоз (наследственное заболевание, характеризующееся системным поражением экзокринных желез, проявляющееся тяжелыми расстройствами функций органов дыхания и ряда других органов) и нуждаются в льготном лекарственном обеспечении, несколько месяцев с начала 2021 года не в полном объеме получали необходимые препараты. Лекарства отсутствовали в аптеках региона.

«Следователями СК в рамках расследования уголовного дела проведены обыски в министерстве здравоохранения Иркутской области. Изъята необходимая документация. Проводятся допросы должностных лиц министерства здравоохранения, а также свидетелей по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается», — сказано в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело возбудили по части 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Отметим, ранее «Континент Сибирь» сообщал об обысках в министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Предположительно, они связаны с заместителем министра Владимиром Нормайкиным.