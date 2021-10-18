Уголовное преследование замглавы отделения VIP-отделения банка, где пропали 300 млн, прекращено в Новосибирске

В отношении замруководителя отделения Альфа-Банка в Новосибирске Алины Третьяковой прекращено расследование по уголовному делу о пропаже 300 млн рублей из банковских ячеек. Об этом «Континенту Сибирь» рассказал ее адвокат Алексей Гурских.

По словам адвоката версия о причастности Алины Третьяковой к пропаже крупной суммы денег клиентов банка не подтвердилась.



«У Алины сейчас есть право на возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием. В рассматриваемом случае причинен моральный вред – ее двое суток продержали в полиции, когда она была подозреваемой. У нее на текущий момент серьезные проблемы по работе из-за этого преследования, большие проблемы по здоровью из-за нервного срыва, и она имеет право обратиться в суд с заявлением о возмещении вреда и намерена им воспользоваться», — уточнил он, добавив, что с размером иска по реабилитации его клиентка не определилась.

Напомним, к сотруднице Альфа-Банка Алине Третьяковой утром 26 мая приехали домой правоохранители, провели обыск, после чего увезли её в отделение полиции. Адвокат девушки тогда же заявил, что считает ее задержание необоснованным, и что на неё якобы оказывается психологическое давление со стороны правоохранителей. Позже ее освободили, не предъявив никаких обвинений.

О резонансном деле с пропажей крупной суммы денег из банковских ячеек в одном из отделений Альфа-Банка стало известно в ноябре 2020 года. В отдел полиции Центральный УМВД России по городу Новосибирску обратилось несколько граждан с заявлениями о хищении денежных средств из банковских ячеек. Деньги в одной из ячеек, предположительно, могли принадлежать бизнесмену Вячеславу Певневу. Деньги, пропавшие из других ячеек, принадлежали новосибирскому адвокату Юрию Гольдбергу и Игорю Макарову, которые дали ранее подробные интервью «Континенту Сибирь». Правоохранительными органами была начата доследственная проверка по этому делу.