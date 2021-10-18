Михаил Рабушко назначен министром строительства Красноярского края

В Красноярском крае назначен новый министр строительства. Им стал экс-глава управления капительного строительства региона Михаил Рабушко, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил нового министра строительства региона. Должность занят бывший руководитель управления капительного строительства края Михаил Рабушко. На встрече глава региона обозначил ключевые задачи, которые предстоит решить руководителю строительной отрасли Красноярского края.

«Необходимо увеличивать объемы жилищного строительства, существенно сокращать площади аварийного жилья, запустить программу масштабного обновления Норильска, внедрять комплексный подход к развитию застраиваемых территорий», — сказал Александр Усс.

Губернатор также обратил внимание на качество проектирования медучреждений, включая ФАПы, жилья для бюджетников, а также решение проблем капитального ремонта через создание реестра надежных и квалифицированных подрядчиков.

Михаил Рабушко родился 29 апреля 1976 года в городе Загорске Московской области. В 1997 году окончил Ярославского высшее военное финансовое училище по специальности «Финансирование и экономика капитального строительства и промышленного производства». С 2015 года возглавлял краевое управление капитального строительства. Является участником губернаторского управленческого резерва.

Отметим, по данным сайта правительства региона, ранее министерство строительства края возглавлял Сергей Козупица. Он занимал должность с 2018 по 2021 год. В сентябре текущего года Козупица был назначен заместителем председателя правительства Красноярского края.

Напомним, в середине октября президент РФ Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полпредом в Сибирском федеральном округе. «Континент Сибирь» сообщал, как новое назначение может повлиять на Красноярский край и Новосибирскую область, а также какие вопросы должны находиться в сфере внимания полпреда по мнению представителей деловых и властных кругов.