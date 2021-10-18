Более 60 автобусов для перевозки детей поступит в школы Новосибирской области до конца года

В Новосибирскую область поставлено 62 автобуса для школ, передача первой партии из 20 транспортных средств марки ГАЗ в 14 районов началась 18 октября. До конца 2021 года в образовательные организации региона будет передано ещё 42 ПАЗа.

Минпромторг России подписал четырехсторонние соглашения на поставку в Новосибирскую область первых 20 автобусов из 62. Это школьные автобусы марки ГАЗ, которые будут направлены в 14 районов региона, сообщили в областном правительстве в понедельник.

Транспортные средства поступят в Венгеровский, Доволенский, Карасукский, Каргатский, Колыванский, Краснозёрский, Куйбышевский, Ордынский, Сузунский, Татарский, Усть-Таркский, Чановский, Черепановский и Чулымский районы.

Все автобусы соответствуют требованиям ГОСТ, оборудованы системой ГЛОНАСС и приборами «ТАХОГРАФ». Кроме того, в них установлена тревожная кнопка «Эро-Глонасс».

Школьные автобусы поставлены в регион в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 31.08.2021 № 2403-р. Министерством образования Новосибирской области издан приказ от 28.09.2021 № 2296 «О передаче школьных автобусов общеобразовательным организациям, расположенным на территории Новосибирской области».

В Новосибирской области в целях обеспечения доступности качественного образования ежедневно подвозят к 423 школам более 13 тыс. детей из 831 населённого пункта, на территории которых нет образовательных организаций. На 687 школьных маршрутах задействовано 540 автобусов. Министерство образования региона проводит ежедневный мониторинг подвоза учеников.

Ранее сообщалось о том, что в Новосибирск поступит 150 автобусов для двух чемпионатов на средства областного правительства.