В Новосибирской области обновился рекорд суточной смертности от COVID-19

В Новосибирской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались шестнадцать человек. Это новый рекорд суточной смертности от заболевания в регионе.

По данным оперштаба, за последние сутки от коронавирусной инфекции в Новосибирской области умерли шестеро мужчин в возрасте от 51 до 87 лет, а также десять женщин в возрасте от 40 до 83 лет. За время пандемии коронавируса от заболевания скончались 3 209 пациентов.

За сутки заболевание выявили у 245 жителей Новосибирской области (днем ранее —250). В инфекционных стационарах с диагнозом или подозрением на заболевание лечится 2 741 пациент, в отделениях реанимации находятся 290 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 51 пациенту. За все время в Новосибирской области зарегистрировано свыше 67 тыс. случаев заражения коронавирусом.

В Алтайском крае за минувшие сутки заболевание подтвердилось у 369 жителей региона, умерли 26 пациентов. В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 3 528 человек. Тяжело переносят заболевание 790 пациентов. Пациентов, из них 277 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кузбассе за сутки выявили 216 случаев заражения коронавирусом, от заболевания скончались пять человек. В медицинских стационарах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 246 человек, медицинскую помощь оказывают 1 263 пациентам с диагнозом COVID-19.

Напомним, в Новосибирской области за неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 25%. В регионе введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан от коронавирусной инфекции. По данным властей, под ограничительную меру попадает более 270 тыс. человек. За отказ сотрудника вакцинироваться от коронавируса работодатель будет обязан оплатить штраф.

В регионе создали петицию об отмене данной меры, так как, по словам автора документа, обязательная вакцинация несет ущерб бизнесу и противоречит Конституции. Отметим, с 8 ноября в регионе также будет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций.