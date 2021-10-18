В Новосибирске нашли осквернивших Вечный огонь на Монументе Славы подростков

Надежда Яркова
 
Вечный огонь в Новосибирске
Скриншот СУ СКР по Новосибирской области

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал инцидент с курящими у Вечного огня школьниками на оперативном совещании, которое прошло в областном правительстве в понедельник.

Он отметил, что в минувшие выходные в Новосибирске произошел резонансный случай с поведением подростков на Вечном огне. На видео, появившемся в соцсетях, видно, как один из подростков курил возле Вечного огня на Монументе Славы, а один лежал на чаше. 

«Мы сейчас с правоохранительными органами разбираемся в произошедшем. Предварительно известно, что школа узнала своих учеников. Считаю, что данный случай надо разобрать, во всех школах провести разъяснительные беседы, чтобы такие случаи больше не повторялись», — подчеркнул Анатолий Локоть.

Добавим, что в ходе мониторинга средств массовой информации, следственными органами СУ СКР по Новосибирской области была выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трех подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Новосибирска было организовано проведение доследственной проверки.

«В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также участников происшествия, — говорится в сообщении СКР. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

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