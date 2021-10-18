42 миллиона рублей потратят на охрану Новосибирского театра оперы и балета

В Новосибирском театре оперы и балета (НОВАТ) объявили конкурс на охрану учреждения. Стоимость работ оценивается свыше 42,1 млн рублей.

Информация о проведении открытого конкурса в электронной форме размещена на сайте госзакупок. Заказчиком и источником финансирования выступает Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Сроки оказания услуг — с 1 декабря 2021 года по 30 ноября 2023 года.

В рамках контракта подрядчик обеспечит защиту государственного имущества и охрану общественного порядка в НОВАТе. Задачами исполнителя контракта станут обеспечение и контроль над соблюдением контрольно-пропускного и внутриобъектового режима в здании и на прилегающей территории, контроль над въездом и выездом транспорта, включая предотвращение преступлений и административных правонарушений на прилежащей территории и территории внутреннего двора.

Подрядчик также обязан своевременно, оперативно выявлять и предупреждать противоправные действия со стороны граждан на территории театра и пресекать причинение имущественного ущерба, проводит эвакуацию в случае ЧС, контролировать выполнение требований противопожарного режима и другое. Сотрудники охраны также не будут пропускать на территорию и в помещение театра граждан в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Уточняется, что на территории объекта будут действовать девять постов, пять из них — круглосуточные.

«Сотрудник охраны должен соблюдать правила охраны труда и пожарной безопасности, <…>, иметь удостоверение частного охранника или удостоверение личности охранника (для государственных предприятий), <…>, иметь опрятный вид, приятную внешность, четкую дикцию, рост не ниже 175 см», — сказано в документации.

Уточняется, что в смене должен быть один работник со знанием английского языка на уровне Basic (базовый) или Intermediate (средний). В экипировку охрану входит, в частности, деловой костюм, рубашка, галстук, классическая обувь.

Напомним, Новосибирский академический театр оперы и балета стал лидером среди учреждений культуры России по количеству билетов, приобретённых по «пушкинской карте». НОВАТ также является главной достопримечательностью города.