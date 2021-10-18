В деревне Новосибирской области появился новый ФАП

В Новосибирской области продолжается активное развитие первичного звена здравоохранения. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в деревне Китерня Искитимского района построен новый фельдшерско-акушерский пункт для обеспечения жителей медицинской помощью, сообщили в правительстве региона 18 октября.

Новый фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на 15 посещений в смену. В здании предусмотрены не только амбулаторные кабинеты, но и помещение для проживания медперсонала с отдельным входом.

«Фельдшерско-акушерский пункт в Китерне – уже восьмой ФАП, который введен в эксплуатацию в этом году, в ближайшее время запланирована сдача ещё двух аналогичных учреждений первичного медицинского звена. В процессе возведения находятся ещё два десятка ФАПов. На строительство фельдшерско-акушерских пунктов в 2021 году предусмотрено финансирование за счёт средств федерального и областного бюджетов – 398 миллионов рублей», – цитирует пресс-служба областного правительства заместителя министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова.

Заместитель министра также отметил, что с 2016 года в регионе возведено 116 ФАПов.

Новый ФАП построен по типовому проекту, который предполагает возведение одноэтажного здания в минимальные сроки, при этом медицинское учреждение будет оснащено комплексно. Его общая площадь составляет почти 137 кв. м. Здание модульное, быстровозводимое, оно полностью соответствуют всем требованиям и нормам к пребыванию пациентов и медицинского персонала.

В медучреждении будут работать три сотрудника. Предполагается, что в экстренных случаях фельдшерско-акушерский пункт будет принимать пациентов круглосуточно. Стоимость строительства объекта – 13 млн руб.

С 2021 года в Новосибирской области стартовала программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области в 2021-2025 годы», утвержденная правительством региона. За пять лет реализации программы планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тысяч единиц нового медоборудования, из них «тяжелого» – 90 единиц. Выполнение мероприятий программы осуществляется во взаимосвязи с мероприятиями нацпроекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось о том, что все центральные районные больницы в Новосибирской области планируется оснастить мобильными ФАПами.