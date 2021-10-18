Результаты ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию теперь должны быть готовы не за 48 часов, а за 24 часа. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве 18 октября рассказал глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Он уточнил, что 16 октября вышло постановление главного санитарного врача Российской Федерации, где сократились сроки проведения теста на ковид.

«Если раньше он составлял 48 часов, то сейчас не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения результата теста», — отметил Александр Щербатов.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов добавил, что в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса – на сегодняшний день поступило 1 млн 176,5 тысяч доз вакцины.

«В общей сложности первым компонентом привиты 782 236 человек, завершен курс вакцинации у 730 575 жителей Новосибирской области. Мы отмечаем увеличение количества вакцинированных за последнюю неделю, после введения обязательной вакцинации определенных групп населения», — подчеркнул глава минздрава, добавив, что среди лиц, старше 60 лет, первым компонентом привито 284 563 человека.

Он уточнил, что с нарастающим итогом всего с коронавирусной инфекцией в Новосибирской области зарегистрировано 67 042 случая, за последние сутки – 245 случаев заболевания ковидом. Коечный фонд увеличен и сейчас он составляет 3 388 мест.

Напомним, что в Новосибирской области вводят систему QR-кодов и обязательную вакцинацию от COVID-19 отдельных категорий граждан. Система QR- кодов начнет действовать в регионе с 25 октября.