Александр Щербатов: «В Новосибирской области на 25% выросла заболеваемость COVID-19»

О росте числа заболевших коронавирусной инфекцией на оперативном совещании, которое прошло в правительстве Новосибирской области 18 октября, сообщил глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов.

Руководитель управления отметил, что сезонный подъем заболеваемости по Новосибирской области и Новосибирску отмечается и по ОРВИ, в частности, среди взрослого населения.

«По коронавирусной инфекции четвертую неделю идем с ростом по количеству выявленных заболевших. Так, за прошедшую неделю было выявлено 1 569 случаев, что больше предыдущей недели на 25%, то есть виден интенсивный рост», — уточнил Александр Щербатов.

Он также добавил, что темп прироста тоже значительно вырос и составил 0,34%, коэффициент распространения в регионе сейчас больше 1.

«К сожалению, на территории области и в Новосибирске, не во всех случаях соблюдается масочный режим. Количество соблюдающих составляет всего около 34%, но мы продолжаем проводить профилактическую работу в полном объеме», — подчеркнул он, отметив, что в управлении Роспотребнадзора подготовили очередные предложения в адрес областного правительства по проведению данных мероприятий.

Напомним, что новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Новосибирской области на минувшей неделе. 15 октября выявили 256 случаев заражения COVID-19. Это новый рекордный суточный показатель заболеваемости в регионе.