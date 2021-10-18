Новосибирцев ожидает тёплое начало недели

В Новосибирской области продолжаются тёплые дни – в первой половине недели с 18 по 24 октября столбик термометра будет подниматься выше +10 градусов, а во вторник воздух прогреется до +14.

Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, в понедельник, 18 октября, дневная температура в Новосибирской области составит +7…+12 градусов. Ветер ожидается юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

В ночь на вторник, 19 октября, будет от -5 до ноля градусов, местами до +5. Днём потеплеет до +9…+14 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.

По данным долгосрочного прогноза сервиса «Яндекс.Погода», похолодает в регионе уже в пятницу. Дневная температура воздуха в областном центре 22 октября опустится до +9 градусов, а 23 октября – до +5.

Напомним, в сентябре Новосибирск признали одним из лидеров по частоте дождей в октябре.