Восемь новосибирцев скончались от коронавируса за сутки

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области за сутки зарегистрировали 250 случаев заражения COVID-19.

По данным на 17 октября, в Новосибирской области за сутки от заболевания скончались восемь человек: пять мужчин в возрасте от 64 до 84 лет и три женщины от 73 до 83 лет. Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 3 193 человека.

За сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 250 жителей Новосибирской области. В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 2 698 пациентов, в том числе 59 детей. В отделениях реанимации находятся 278 человек.

В Кузбассе за последние сутки выявили 210 случаев заражения коронавирусом, 4 пациента скончались. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 235 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 13 852 человека.

Напомним, с 8 ноября в Новосибирской области начнёт действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций.