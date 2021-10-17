Фестиваль ХАОС предлагает новосибирцам провести день перформанса

17 октября II Международный фестиваль актуального театра ХАОС представит в Новосибирске день презентации проектов, подготовленных участниками полугодового творческого марафона.

В 17 часов на втором этаже театра «Старый дом» будет показана выставка-рефлексия «Тело контекста», через которую автор Маргарита Воронова расскажет историю проживания знакомых всем моментов жизни и представит удивительную уникальность людей. С выставкой можно будет познакомиться в «Старом доме» до 31 октября.

В 18 часов в ДК им. Октябрьской Революции зрителям представят танцевальный перформанс «4КОМНАТЫ». «4КОМНАТЫ» – это сборник моментальных сюжетов, возникающих в просвете нескольких стен, попытка уловить состояние параллельности событий. Зрителям предложат погрузиться в цепь небольших эпизодов, которая замкнется в череду историй о поиске своей материальной точки, колебании или же внутреннем равновесии.

А в 19:30 в баре Bootleggers Pub&Shop состоится перформанс-игра по итогам арт-резиденции ХАОСа. Взяв за основу игру в фанты, организаторы предложат участникам и кураторам арт-резиденции сформулировать и артикулировать высказывание, отражающее их личное отношение к темам телесности, свободы и выбора, которые были затронуты на резиденции фестиваля.

Официальное же открытие II Международного фестиваля актуального театра ХАОС состоится 18 октября. Зрители фестиваля увидят спектакли театров Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов России, а также шоукейс новосибирских негосударственных театров.