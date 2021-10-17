Новосибирскому бизнесмену Проничеву продлили арест

Центральный районный суд Новосибирска продлил арест предпринимателю Сергею Проничеву и журналисту Николаю Сальникову, проходящим по обвинению в мошенничестве. Фигуранты останутся под стражей до середины декабря.

«Постановлением Центрального районного суда г.Новосибирска продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Проничева С. Д., на два месяца, а всего до 8 месяцев, то есть до 16.12.2021», – говорится в сообщении суда. Такой же вердикт был вынесен в отношении Сальникова.

Напомним, обвинение Сергею Проничеву выдвинуто по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В апреле он вместе с журналистом Николаем Сальниковым он был задержан по подозрению в вымогательстве денег у новосибирских депутатов.

По версии следствия, обвиняемые потребовали у политиков 1,5 млн руб. за нераспространение порочащей информации. До этого Сальников опубликовал собственный фильм о якобы противоправной деятельности спортивного клуба «Успех», основанного депутатом Законодательного собрания Новосибирской области Вениамином Паком.