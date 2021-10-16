Бывший мэр Омска заразилась коронавирусом

16 октября действующий депутат Государственной Думы РФ Оксана Фадина, занимавшая до выборов 2021 года кресло омского градоначальника, сообщила, что её сразил COVID-19.

Экс-мэр Омска Оксана Фадина, ставшая по итогам думских выборов 2021 года депутатом нижней палаты Федерального Собрания VIII созыва, ушла на режим самоизоляции. Об этом народная избранница рассказала 16 октября в своём Instagram-аккаунте: «Сейчас я ушла на режим самоизоляции. Временно перешла на дистанционный формат работы».

Депутат от «Единой России» обосновала изменение режима работы коронавирусной инфекцией: «Последний тест ПЦР показал положительный результат, а это значит, что у меня выявлена короновирусная инфекция». Оксана Фадина также добавила, что её заболевание протекает в лёгкой форме с симптомами, аналогичными обычной ОРВИ.

Бывший мэр Омска напомнила, что в августе привилась уже вторым компонентом вакцины, завершив иммунизацию организма к COVID-19. Именно со своевременной прививкой депутат связала относительно лёгкое течение собственной болезни и призвала вакцинироваться остальных россиян: «Считаю, что вакцина серьезно облегчила мое сегодняшнее состояние. Сейчас, особенно в межсезонье, сложно избежать риска заболеваемости, особенно если ваш иммунитет по каким-либо причинам ослаблен. Поэтому советую оценить возможности и сделать прививку. Это серьёзная страховка ваших планов. И если заболевания не избежать, то хотя бы есть шанс сделать его недолгим и неизнуряющим ваше состояние».

Напоминаем читателям, что после ухода Оксаны Фадиной в Госдуму РФ с поста главы администрации Омска, обязанности градоначальника временно исполняет первый вице-мэр Евгений Фомин. Выборы нового мэра этого западносибирского города-миллионника пройдут 22 ноября. О своём намерении участвовать в борьбе за кресло мэра уже заявил владелец сети «Шаурмастер» и амбассадор проекта «Мой Бизнес» в Омске Юрий Шиян.