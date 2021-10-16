Красноярец, имеющий значительный опыт работы как в сфере образования, так и в сфере управления, приступит к новым обязанностям с 18 октября.

Глава Тувы Владислав Ховалыг назначил министром образования республики чиновника из Красноярска Алексея Храмцова, который до недавнего времени работал директором МАУ «Центр питания» в столице Красноярского края, а также руководил Ассоциацией лидеров образовательных организаций региона. К своим новым обязанностям Алексей Храмцов приступит с 18 октября.

Новый министр образования республики Тува родился в Красноярске в 1975 году. Он начинал свою карьеру в качестве чиновника в администрациях Сосновоборска, Красноярска и Красноярского края, а с 2012 по 2015 годы руководил главным управлением образования мэрии Красноярска.

До 2017 года Алексей Храмцов возглавлял Мотыгинский район Красноярского края. Позднее работал в Сибирском государственном университете науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, а затем был директором Красноярского института экономики в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики.

Одновременно с новым кадровым назначением Владислав Ховалыг представил обновленную структуру регионального правительства, в которой некоторые исполнительные органы государственной власти были объединены между собой, а другие – получили новый статус.