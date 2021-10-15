Крупный российский девелопер выкупил землю под застройку в Новосибирской области

Группа «Эталон», являющаяся одним из крупнейших российских застройщиков, приобрела земельный участок в пределах Новосибирской городской агломерации. Реализацию нового жилищного проекта планируется начать уже во второй половине 2022 года.

Группа компаний «Эталон» приобрела в Новосибирской области земельный участок площадью 26 га под реализацию проекта жилищного строительства, сообщает пресс-служба застройщика 15 октября.

Как следует из сообщения группы компаний, участок располагается в пределах Новосибирской городской агломерации в 25 км от областного центра, более точное его расположение не сообщается.

«Район, в котором будет возведен жилой комплекс, обладает всей необходимой инфраструктурой и является ведущей научно-производственной площадкой региона. Здесь расположено более десятка исследовательских организаций и инновационных компаний, занимающихся разработкой и производством в сфере биотехнологий. Участок, предназначенный под строительство нового комплекса, примыкает к жилым кварталам и лесному массиву. В 25 минутах езды находится Академгородок и бизнес-инкубатор Академпарка», — говорится в сообщении девелопера.

Предполагается, что площадь будущего жилкомплекса составит 280 тыс. кв. м, из них жилые дома займут 260 тыс. кв. м. Получить разрешительную документацию на строительство первой очереди и открыть продажи застройщик рассчитывает во втором полугодии 2022 года, а завершить проект – в четвёртом квартале 2026 года.

Как отмечают в компании, Новосибирск стал вторым региональным рынком девелопера после Омска в соответствии со стратегией развития ГК, направленной на расширение географии. Стратегия была утверждена в конце 2020 года.

Напомним, ГК «Эталон» зарегистрировала свою компанию в Новосибирской области ещё в конце августа. Согласно данным ЕГРЮЛ, предприятие зарегистрировано в Кольцово.

Кроме того, в августе группа вместе с компанией «Брусника» зашла на строительный рынок Омска, где планирует возвести 1,3 млн кв. м жилья и передать 5% недвижимости для расселения детей-сирот, переселенцев из аварийного жилья и обманутых дольщиков. Омск стал третьим регионом присутствия ГК после Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа «Эталон» — одна из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России, основана в 1987 году. Компания фокусируется на жилой недвижимости среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. С момента создания группа ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м. Её выручка в 2020 году составила 78,7 млрд рублей, EBITDA – 12,6 млрд рублей. Крупнейшим акционером группы «Эталон» является АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.