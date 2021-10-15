Выпускники НГТУ ночью вывезут с завода Чкалова военный самолёт и установят его возле вуза

Выпускники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) решили преподнести необычный подарок родному вузу к юбилею – бомбардировщик СУ-24, который они установят в новом сквере возле учебных корпусов. Самолёт повезут с завода имени Чкалова через весь город ночью.

Региональная общественная организация «Ассоциация выпускников НГТУ-НЭТИ» собирается подарить университету военный самолёт СУ-24, изготовленный на новосибирском заводе имени Чкалова. Воздушное судно доставят с предприятия к вузу ночью – ориентировочно это произойдёт с 19 на 20 октября. 26 октября пройдёт торжественное открытие объекта, на ней планируется присутствие новосибирских властей.

Как рассказал «Континенту Сибирь» директор ассоциации выпускников вуза Владимир Пономарёв 15 октября, подарок приурочен к 70-летию университета, который отметили ещё в прошлом году – тогда из-за «ковидных» ограничений мерприятие пришлось отложить.

«Это сложный технический объект, в создании которого участвовали выпускники НГТУ-НЭТИ разных лет – в 1960-70-80-е годы, поэтому он воплощает всю суть подготовки инженерных специалистов в нашем вузе», — сказал руководитель общественной организации.

В длину самолёт занимает 22,5 м, в ширину – 15,6 м. Он будет установлен на трёхметровой площадке в новом сквере между первым и третьим корпусами НГТУ, которые занимает факультет самолётостроения. Новую зону так и назовут – «Сквер самолётостроителей».

«Осуществляли (эту идею) три года. Мы разбираем самолёт на территории завода, потом собираем и разоружаем, устанавливаем на площадку. Нам нужно было проделать много всякой работы – мы подготовили площадку, вырубили более ста деревьев, сделали газон. С помощью мэрии мы убрали с территории киоски», — рассказал Владимир Пономарёв.

По словам Владимира Пономарёва, теперь выпускникам предстоит осуществить очень сложную уникальную операцию по транспортировке самолёта от здания завода на Ползунова до корпусов университета на проспекте Маркса. Помощь в ней членам общественной организации окажет транспортная компания «Байт Транзит», которая согласилась доставить объект на безвозмездной основе. Как прокомментировали в компании, ночное время было выбрано специально, чтобы не мешать городскому дорожному движению.

Руководитель организации подчеркнул, что самолёт также будет передан вузу абсолютно бесплатно – реализация финансовой части идеи легла на спонсоров.

Напомним, НГТУ вошёл в программу «Приоритет-2030» в Новосибирской области вместе с НГУ.