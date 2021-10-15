«МегаФон» создал специальную услугу для работников вахтовым методом. Абоненты, уезжающие на смену в отдаленные регионы, смогут «заморозить» услуги связи на период до 180 дней и сохранить свой номер.

«Мобильные каникулы для вахтовиков «МегаФон» предложил первым на телеком-рынке, – отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. – При разработке предложения мы ориентировались на запросы и пожелания наших абонентов, которым необходимо уезжать на долгий срок и на период рабочей смены отказываться от услуг своего оператора. Мы предложили приостанавливать обслуживание и оплату услуг связи, сохраняя при этом свой номер».

По его оценке, средняя экономия для абонента за полгода составит более 2 тысяч рублей.

По данным Росстата, до пандемии официально почти 1,5 млн россиян работали вахтовым методом, уезжая в другой регион в среднем на 2-4 недели. В этом году срок смены увеличился: в целом по стране более 60% работников отправляются на вахту на 2-2,5 месяца, а каждый шестой продолжает трудиться вдали от дома на протяжении 3-5 месяцев. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав с помощью инструментов Big Data обезличенные данные о передвижении абонентов-вахтовиков по России.

Чаще всего жители страны отправляются в Республику Саха (Якутия): посёлок Талакан – самое популярное место работы у вахтовиков Урала, Сибири, Республики Башкортостан и даже Краснодарского края. Также в топе городок Мур-Белокаменка Мурманской области, посёлки Приобский (ХМАО-Югра) и Саббета (Ямал), Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, а также п. Нючакан в Иркутском регионе.