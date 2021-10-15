Режим «черного неба» ввели в четырех городах Сибири

Василий Попов
 
Режим
Фото Михаила Перикова

Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в четырех городах Сибири — Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Красноярске.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, в Новокузнецке, Новокузнецком муниципальном районе и Прокопьевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

«Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12:00 15 октября 2021 до 18:00 18 октября 2021 года», — сказано в сообщении.

Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Кемерове, однако данные меры в городе рекомендуются принять на более короткий срок — до вечера субботы.

По сообщению Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 октября с 19:00 до 19:00 18 октября режим «черного неба» будет введен на территории Красноярска.

Напомним, в августе в Красноярске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий из-за лесных пожаров в Якутии. Концентрация ряда вредных веществ в городском воздухе превысила предельно допустимые нормы. Жители Красноярска обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить экологическую проблему города. На улучшение экологической обстановки летом 2021 года правительство РФ направило Красноярску 2,5 млрд рублей по программе «Чистый воздух».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  