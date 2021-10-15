Режим «черного неба» ввели в четырех городах Сибири

Режим неблагоприятных метеоусловий объявили в четырех городах Сибири — Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске и Красноярске.

По данным министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, в Новокузнецке, Новокузнецком муниципальном районе и Прокопьевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ в воздухе.

«Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12:00 15 октября 2021 до 18:00 18 октября 2021 года», — сказано в сообщении.

Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Кемерове, однако данные меры в городе рекомендуются принять на более короткий срок — до вечера субботы.

По сообщению Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 октября с 19:00 до 19:00 18 октября режим «черного неба» будет введен на территории Красноярска.

Напомним, в августе в Красноярске был объявлен режим неблагоприятных метеоусловий из-за лесных пожаров в Якутии. Концентрация ряда вредных веществ в городском воздухе превысила предельно допустимые нормы. Жители Красноярска обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить экологическую проблему города. На улучшение экологической обстановки летом 2021 года правительство РФ направило Красноярску 2,5 млрд рублей по программе «Чистый воздух».