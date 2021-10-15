Суд в Омске взыскал 1,6 млн рублей с активистов за работу полиции на митинге

Василий Попов
 
Суд взыскал с активистов 1,6 млн рублей за работу полиции на митинге
Фото Михаила Перикова

Суд в Омске удовлетворил иск регионального ГУ МВД России о взыскании 1,6 млн рублей компенсации с двух активистов за работу на митинге 31 января.

Ленинский районный суд Омска удовлетворил исковое заявление областного ГУ МВД России о взыскании с Даниила Чебыкина более 1,6 млн рублей в пользу ведомства за работу сотрудников правоохранительных органов на митинге 31 января, сообщает общественная организация «Омское гражданское объединение» в своем телеграм-канале.

Согласно карточке дела на сайте суда, иск был подан ведомством в середине мая. В рамках рассмотрения дела было проведено 15 судебных заседаний, 15 октября состоялось одно из них. Уточняется, что кроме Чебыкина, ответчиком выступает Никита Константинов.

Организация сообщает, что ведомство потребовало взыскать компенсацию в размере 1,6 млн рублей за работу сотрудников полиции на несанкционированной акции 31 января и расходы на бензин для служебных автомобилей.

«Даниил будет обжаловать это дело в вышестоящих судах, вплоть до ЕСПЧ», — уточняется в сообщении.

По данным ТАСС, исковые требования к ответчикам составили менее 1,6 млн рублей: 1 млн 514 тыс. руб. ведомство потребовало в качестве зарплаты сотрудников полиции и 84 тыс. рублей — расходы на бензин.

Отметим, Даниил Чебыкин и Никита Константинов были признаны организаторами несогласованного митинга 31 января.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске областное ГУ МВД России подало иск в суд с требованием взыскать с депутата горсовета Антона Картавина и блогера Тимура Ханова 3 млн рублей за работу на несанкционированном митинге.

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