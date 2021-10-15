«Сибантрацит» переходит на использование электроэнергии из возобновляемых источников

АО «Сибирский Антрацит» (входит в Группу «Сибантрацит») станет первым угледобывающим предприятием России, которое закупает электроэнергию, производимую с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Компания полностью покроет энергетические потребности за счет энергии ветра, тем самым значительно сократив косвенные выбросы парниковых газов.

Предприятие подписало трехлетний договор с АО «Новосибирскэнергосбыт» о приобретении энергии, которая вырабатывается ветроэлектростанциями АО «НоваВинд» в Ставропольском крае и Адыгее – поставщика, обладающего самым мощным на сегодня ветропарком в РФ. Факт выработки электроэнергии из ВИЭ подтверждается «зелеными сертификатами» международного образца I-REC.

По данным пресс-службы «Сибантрацита» компания закупит электричество в объеме, достаточном для покрытия 100% своих потребностей за счет ветрогенерации в ближайшие три года. Поставки «зеленой энергии» начнутся с 1 января 2022 года.

Переход предприятия на возобновляемую электроэнергию при общем потреблении около 56,6 млн кВт·ч в год позволит снизить косвенные выбросы парниковых газов от 17,8 тыс. тонн CO2 в год (по данным Enerdata о средней интенсивности выбросов энергетического сектора РФ) до 49,6 тыс. тонн CO2 в год (по данным ЕБРР об интенсивности выбросов объединенной энергетической системы Сибири).

«Переход на возобновляемую экологически чистую энергию – часть комплексной программы Группы по оценке углеродного следа компании. Гордимся, что «Сибирский Антрацит» – первое угледобывающее предприятие в нашей стране, которое полностью покроет свои потребности за счет возобновляемых источников энергии», – отметил генеральный директор ООО «УК «Сибантрацит» Сергей Мельников. Его комментарии приводит пресс-служба компании.

В будущем Группа «Сибантрацит» рассматривает возможность применения возобновляемой энергии и на других предприятиях группы – ООО «Разрез Восточный» (Новосибирская область) и ООО «Разрез Кийзасский» (Кемеровская область). Все инвестиционные проекты компании будут также планироваться с учетом возможностей использования «чистой» энергии.

Группа «Сибантрацит» –производитель и экспортер высококачественного антрацита, крупнейший в России производитель металлургических углей. В Группу входят АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».