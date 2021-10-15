Первая в России цифровая Всероссийская перепись населения стартовала в Новосибирской области

С 15 октября в Новосибирской области наравне со всей страной стартовала Всероссийская перепись населения – впервые принять в ней участие можно самостоятельно в электронном виде на портале «Госуслуги», рассказали на пресс-конференции начальник управления анализа и сводного планирования социально-экономического развития министерства экономического развития региона Светлана Мангалова и руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец.

Как сообщили специалисты, перепись на портале госуслуг завершится раньше – 8 ноября. Это нужно для того, чтобы тех, у кого не получилось переписаться самостоятельно, успели обойти переписчики. Основной этап Всероссийской переписи пройдёт до 14 ноября.

Начальник управления анализа и сводного планирования социально-экономического развития министерства экономического развития Новосибирской области Светлана Мангалова рассказала: жителям области предстоит ответить на 33 вопроса переписной анкеты, с помощью которых будет определена численность проживающих в регионе граждан и их социально-демографическое состояние — пол, возраст, жилищные условия, образование, семейный статус, источники дохода и т.д.

Как пояснил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец, на основе этих данных в ближайшие десять лет будут приниматься управленческие решения в стране и каждом регионе.

Сейчас в Новосибирской области сформирован кадровый состав переписчиков общей численностью порядка семи тысяч человек. К непосредственному обходу граждан они приступят с 18 октября после прохождения обучения. Узнать переписчика можно по светоотражающему жилету и фирменному шарфу с логотипом Всероссийской переписи населения. Кроме того, при себе они должны иметь переписную сумку, планшет и удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта.

Заполнить переписные анкеты можно уже с 15 октября на портале госуслуг, в МФЦ и на переписных участках в районах области.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, а окончательные – в четвёртом квартале 2022 года. С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на соответствующем сайте.

Работы по подготовке региона к Всероссийской переписи населения координировались специальной комиссией при правительстве Новосибирской области.

Ранее сообщалось о том, что на портале госуслуг можно получить QR-коды о прохождении введённой в регионе обязательной вакцинации.