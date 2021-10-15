Новый рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Новосибирской области

В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 256 случаев заражения COVID-19. Это новый рекордный суточный показатель заболеваемости в регионе.

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, в Новосибирской области за сутки от заболевания скончались двенадцать пациентов: пять мужчин в возрасте от 61 до 75 лет, а также семь женщин в возрасте от 59 до 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 174 человека.

За сутки заболевание выявили у 256 жителей Новосибирской области (днем ранее — 208). В сравнении с показателем предыдущего дня, заболеваемость COVID-19 за день выросла на 23, 08%. Прошлый рекорд суточной заболеваемости был поставлен в июле, когда COVID-19 выявили у 218 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на коронавирус госпитализированы 2 578 человек, в отделениях реанимации находятся 273 жителя Новосибирской области. Искусственная вентиляция легких требуется 44 пациентам.

В Алтайском крае за сутки заболевание подтвердилось у 335 жителей региона, скончались 29 человек. В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 3 495 пациентов. Тяжело переносят заболевание 773 человека, из них 274 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кузбассе за минувшие сутки зарегистрировали 199 случаев заражения коронавирусом, от заболевания умерли пять человек. Медицинскую помощь в регионе получают 1 208 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 11 019 человек.

Напомним, в связи с новым всплеском заболеваемости COVID-19 в Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан. За непривитых сотрудников руководители организаций будут обязаны платить штраф. По данным властей, под ограничительную меру попадает более 270 тыс. человек. Кроме того, с 8 ноября в регионе начнет действовать система QR-кодов для посещения массовых мероприятий и некоторых организаций.