Коронавирус унёс жизнь водителя мэра Бердска Новосибирской области

Юлия Моисеева
 
Миниатюра для: Коронавирус унёс жизнь водителя мэра Бердска Новосибирской области
Мэрия Бердска. Фото: www.gorodberdsk.ru

Водитель мэра Бердска Новосибирской области Евгения Шестернина Иван Торопов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 52-м году жизни. Сам градоначальник уже четвёртую неделю находится на больничном.

О смерти водителя мэра Бердска Евгения Шестернина Ивана Торопова сообщает «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на источник в муниципалитете 15 октября.

«Он болел около трёх недель. Умер в реанимации», — цитирует собеседника бердское издание.

По информации источника, Иван Торопов болел коронавирусом. С 6 октября он находился в реанимации.

Сам Евгений Шестернин с 22 сентября находится на больничном. За последние годы это самое длительное его отсутствие на рабочем месте. Обязанности градоначальника пока исполняет его заместитель по городскому строительству и ЖКХ Владимир Захаров.

Напомним, Евгений Шестернин переизбран мэром Бердска в конце прошлого года, в его поддержку высказывался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. До этого появлялась информация об отставке Шестернина, однако она не подтвердилась. Глава города заявлял, что в случае его избрания в региональный парламент по итогам осенних выборов 2020 года он готов пойти в депутаты.

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