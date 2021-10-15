Коронавирус унёс жизнь водителя мэра Бердска Новосибирской области

Водитель мэра Бердска Новосибирской области Евгения Шестернина Иван Торопов скончался от последствий коронавирусной инфекции на 52-м году жизни. Сам градоначальник уже четвёртую неделю находится на больничном.

О смерти водителя мэра Бердска Евгения Шестернина Ивана Торопова сообщает «Курьер. Среда. Бердск» со ссылкой на источник в муниципалитете 15 октября.

«Он болел около трёх недель. Умер в реанимации», — цитирует собеседника бердское издание.

По информации источника, Иван Торопов болел коронавирусом. С 6 октября он находился в реанимации.

Сам Евгений Шестернин с 22 сентября находится на больничном. За последние годы это самое длительное его отсутствие на рабочем месте. Обязанности градоначальника пока исполняет его заместитель по городскому строительству и ЖКХ Владимир Захаров.

Напомним, Евгений Шестернин переизбран мэром Бердска в конце прошлого года, в его поддержку высказывался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. До этого появлялась информация об отставке Шестернина, однако она не подтвердилась. Глава города заявлял, что в случае его избрания в региональный парламент по итогам осенних выборов 2020 года он готов пойти в депутаты.