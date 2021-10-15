Эксперты OpenBio-2021: «Автор технологии – это тот, кто сделал, а не тот, кто хочет»

На прошедшем в наукограде Кольцово форуме OpenBio состоялась встреча представителей новосибирского инновационного бизнеса с представителем Роспатента и ведущими патентными поверенными России и США. Инноваторы узнали о правоприменении российского, международного и американского законодательства в части защиты интеллектуальной собственности, разрешения споров об авторстве, условий регистрации патентов и товарных знаков.

Со стороны России на вопросы бизнесменов отвечали Татьяна Змеевская, начальника отдела средств индивидиуализации Роспатента, Андрей Москвич, руководитель центра интеллектуальной собственности и передачи технологий НТУ «Сириус», патентный поверенный РФ и Евразии. Со стороны США – Леонид Гурьев, адвокат и партнер в Muncy, Geissler, Olds & Lowe (Фэйрфакс, штат Виргиния). Дискуссию «Сделка с интеллектом» модерировала Екатерина Шехтман, управляющий партнер ООО «ИНКО», патентный поверенный РФ и Евразии.

Институт патентного поверенного в России пока еще развивается: на рынке свои услуги предоставляют небольшое количество юристов, способных решать соответствующие задачи. Такое положение связано с необходимостью для патентных поверенных иметь определенный опыт работы и два высших образования – юридическое и техническое.

«Получается, что нужно потратить восемь лет на учебу, четыре года отработать и сдать экзамен на патентного поверенного. Но никто не гарантирует наличие постоянной работы. Такая реальность очень многих отталкивает», – рассказал в ходе своего выступления на форуме Андрей Москвич.

Тем не менее, рынок формируется. Как отметил эксперт, многие российские инвесторы, венчурные фонды и крупные компании обращаются за помощью к патентным юристам, чем и создают спрос на их услуги. В скором времени, по прогнозам Андрея Москвича, простые инноваторы и стартаперы тоже придут к мысли, что им с самого старта необходим юрист с опытом работы в патентном праве.

В США наблюдается другая ситуация. «Каждый разработчик понимает, что защита его технологии – это его собственная зона ответственности. Заранее позаботился – молодец, нет – готовься, что у тебя все скопируют. Судопроизводство и юридические услуги в этом случае очень дорогие. Поэтому бизнесмены или стараются не допускать подобных ситуаций и получают патенты и товарные знаки как можно раньше, или договариваются между собой без обращения в суд», – отметил Леонид Гурьев.

Адвокатская контора Muncy, Geissler, Olds & Lowe, в которой Гурьев состоит партнером, много, работает с Китаем. Вопреки сложившемуся в России мнению, китайцы не воруют чужие технологии, а предпочитают их копировать с небольшими изменениями.

«Надо отметить, что китайцы, помимо технологий, копируют и лучшие практики. Например, стараются запатентовать все, что могут. На территории США китайские компании – вторые по количеству поданных заявок на патенты после североамериканского бизнеса. По моему мнению, в последние годы Китай стал проявлять больше уважения к чужой интеллектуальной собственности, чем это было ранее», – пояснил Леонид Гурьев.

Участников диалога со стороны бизнеса волновала тема патентования. Задавались вопросы о случаях, когда нужно регистрировать патент, зону деятельности и количество авторов технологии.

«По поводу авторства российское законодательство говорит четко, что автор – тот, кто внес творческий вклад в разработку. Но часто бывают ситуации, когда люди хотят быть авторами, но по факту ими не являются, однако вписаны в патент. Это очень серьезный риск потерять патент. Его очень легко оспорить в американском суде на основании наличия в патенте тех лиц, которые авторами не являются. Моя рекомендация проста: не стоит добавлять в авторы тех, кто ими не является и не стоит исключать тех, кто на самом деле стоял у руля разработки», – объяснил Андрей Москвич.

Что касается сроков регистрации патента, то заявку необходимо делать, как можно скорее, не дожидаясь раскрытия информации, умышленной или случайной. Эксперт отмечает, что были вопросы от предпринимателей, технологию которых раскрыли в заявке, поданной на участие в конкурсе. «Бывают и другие случаи, когда ученый или бизнесмен хвастаются своими разработками на форуме или в публикациях в социальных сетях. Кто-то другой пробивает информацию, видит, что отсутствует патент и регистрирует свой. Подобное происходит и с товарными знаками. В моей практике были отдельные клиенты, которые приходили и говорили, что хотели бы зарегистрировать такой-то товарный знак, чтобы забрать бизнес конкурента с технологией, имеющей подобное название. О таком риске бизнесменам надо помнить всегда», – посоветовал Андрей Москвич.

Со своей стороны Леонид Гурьев в качестве наиболее запомнившихся вопросов в дискуссии назвал два. «Первый, который обсуждаю каждый раз, когда приезжаю в Россию – кто владеет интеллектуальной собственностью: компания, институт или разработчик? Эти проблемы владения всегда очень остро стоят здесь. Реалии коммерческого права в России все же отличаются от того, что есть в США. Второй вопрос – качество патентов. На OpenBio мы обсудили, как сделать хорошую патентную заявку и что нужно для ее коммерциализации», – добавил Леонид Гурьев.

Благодаря выступлению начальника отдела Роспатента Татьяны Змеевской участники узнали о новом товарном знаке Таможенного союза, который будет введен в 2022 году и обсудили международную охрану товарных знаков.

По мнению модератора дискуссии Екатерины Шехтман, «диалог получился живым». «Резонанс вызвала рекомендация не составлять заявку на изобретение самостоятельно, а поручить эту работу профессионалам. Долго обсуждали вопрос взаимодействия авторов с НИИ в части патентования и выходы из ситуаций, когда институт или университет, находящийся на государственном финансировании, не может нести расходы на получение патента в других странах. В целом, дискуссия показала, что разработчики уже не задают вопроса, нужен ли патент, а находятся в поиске вариантов оптимальной защиты в разных странах с положительным коммерческим результатом», – резюмировала Екатерина Шехтман.