Ведущие российские биологи высоко оценили рекультивацию земель на полигоне «Кузбассразрезугля»

УК «Кузбассразрезуголь» поделилась опытом биологической рекультивации земель, пострадавших от угледобычи, с участниками международной конференции по промышленной ботанике. Ведущие специалисты России и стран СНГ отметили научный подход и грамотно спланированную работу горняков на полигоне компании.

Участники VIII Международной научной конференции «Проблемы промышленной ботаники индустриально развитых регионов» посетили Кедровский угольный разрез (филиал АО «УК «Кузбассразрезуголь», предприятие сырьевого комплекса УГМК). Они осмотрели полигон технологий рекультивации, созданный по инициативе УК «Кузбассразрезуголь» при содействии кузбасских учёных.

Полигон технологий рекультивации – это совместный проект Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН) и УК «Кузбассразрезуголь». Он был разбит на одном из отвалов Кедровского разреза в 2019 году. Экополигон представляет собой участок площадью три гектара, на котором воссозданы природно-климатические и геологические условия различных районов Кузбасса — от горно-таёжных до степных. На опытно-показательной площадке реализованы все перспективные на сегодняшний день технологии биологической рекультивации нарушенных земель.

«Главная идея полигона состоит в том, чтобы создавать природоподобные технологии рекультивации нарушенных угледобычей земель, – подчеркнул заведующий лабораторией рекультивации и биомониторинга, Кузбасский ботанический сад ФИЦ УУХ СО РАН Владимир Уфимцев. – На данном этапе мы уже видим варианты, которые могут быть применены на участках рекультивации как перспективные, и значительно повысить эффективность работ с учетом специфики отвалов».

Полигон технологий рекультивации разделен на 30 опытных делян, где в трёх видах почвы высажены более 50 различных видов деревьев, кустарников и травянистых растений.

«На сегодняшний день приживаемость растений, высаженных на полигоне, составляет 80-85 процентов», – отметил главный технолог Кедровского угольного разреза Игорь Горюнов.

«Увидеть, как грамотно спланирована научно-методическая работа, как Кузбасский ботанический сад взаимодействует с промышленными предприятиями – это пример для нас всех, — прокомментировала заведующая ботаническим садом Иркутского государственного университета Светлана Сизых. – Мы благодарны Кедровскому угольному разрезу и Кузбасскому ботаническому саду за полученные опыт и знания. Будем стараться применять у себя этот успешный опыт».