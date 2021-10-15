Минтранс Новосибирской области заставил подрядчиков переделать 16 тыс. кв. метров дорожного полотна

Порядка 3 км автомобильных дорог в Новосибирской области переделали подрядчики за счет собственных средств в результате проверок министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Очередная проверка прошла 14 октября, сообщает пресс-служба правительства региона.

Начальник управления дорожного комплекса министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер проконтролировал качество работ на введенной в эксплуатацию дороге «129 км а/д «Р-255» – Тогучин – Карпысак». Объект соединяет два районных центра — Болотное и Тогучин, по ней осуществляют перевозку инертных материалов с карьера поселка Горный Тогучинского района в Болотное, а также соседние регионы — Томскую и Кемеровскую области.

«Объект полностью соответствует требованиям проектно-сметной документации. Минтранс Новосибирской области на всех объектах проводит свой независимый контроль, помимо заказчика и привлеченного им независимого контроля. В текущем году после проверок подрядчикам пришлось переделывать работы площадью 16 тысяч квадратных метров, это 2–3 км протяженности автомобильной дороги. Все недостатки были устранены представителями подрядной организации за счёт собственных средств», — отметил Игорь Миллер.

В текущем году на дороге был отремонтирован участок протяженностью 2,3 км. Стоимость работ на объекте составила 25,5. Дорожники, в частности, выполнили фрезерование существующего покрытия, устройство выравнивающего и верхних слоев покрытия, устройство обочин. Примененные технологии позволили избежать возникновение колееобразования и трещин на покрытии.

Уточняется, что ремонтные работы на объекте проводились как в 2019 году, так и в 2020. Все отремонтированные участки дороги находятся в нормативном состоянии и отвечают требованиям безопасности дорожного движения.

Напомним, что на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) Новосибирской области в текущем году выделено 6,8 млрд руб., из которых 2 млрд — средства федерального бюджета, 4,5 млрд руб. — регионального бюджета.

Работы ведутся на 116 объектах, 100 из которых являются вводными, их протяженность составляет 315,9 км. Сегодня в эксплуатацию введено 49 объектов. На оставшихся — работы идут к завершению, планируется, что в конце октября все работы будут завершены. На сегодняшний день уложено 2 млн 600 тыс. кв. м. верхнего слоя покрытия, что составляет 82% от общего объема.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что по итогам 2021 года на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог в Новосибирской области направят 21,2 млрд рублей, что на 3,6 млрд руб. больше, чем в 2020 году.