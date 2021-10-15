Суд в Новосибирске рассмотрит дело о похищении 25 человек сотрудниками ребцентра

Четверо мужчин предстанут перед судом за похищение 25 человек под видом социальной реабилитации в Новосибирске, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

В Новосибирске следователи завершили расследование уголовного дела сотрудников реабилитационного центра «Национальный проект», расположенного в Заельцовском районе города.

Двое человек обвиняются по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ (Похищение людей, совершенное организованной группой, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), еще двое — по п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение людей группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Ранее в суд были направлены дела в отношении еще двух фигурантов, которых также обвиняют по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ. Они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

По данным следствия, с июля 2019 года по август 2020 года мужчины в возрасте от 26 до 43 лет организовали группу из шести человек. Под видом реабилитации от имеющейся зависимости на территории Новосибирска и Новосибирской области они похитили 25 человек, страдающих алкогольной, наркотической, игровой зависимостью.

Уточняется, что для конспирации и придания видимости законности деятельности обвиняемые создали НКО, целью которой было оказание моральной и психологической помощи людям, оказавшимся в критической ситуации, а также соцподдержка и защита граждан.

«Похищение людей по месту их проживания сопровождалось применением насилия и специальных средств, а также путем заманивания граждан на территорию реабилитационного центра. Фигуранты по делу намеренно вводили в заблуждение родственников потерпевших. После того, когда граждане прибывали в реабилитационный центр, их насильно захватывали и удерживали там. Общение с родственниками было ограничено, а незаконные действия были замаскированы «методикой лечения» от зависимости», — сказано в сообщении.

Уточняется, что похищенные не могли свободно передвигаться по центру из-за того, что входы здания были оборудованы замками, ключи от которых имелись только у участников группы и доверенных лиц, окна были без ручек и оборудованы металлическими конструкциями. В реабилитационном центре также имелись цепи и гири для связывания людей, а периметр здания охраняли собаки.

Напомним, в начале октября в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело о похищении человека с целью вымогательства. В конце 2020 года прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех бывших оперативных сотрудников уголовного розыска. Их обвинили в превышении должностных полномочий, похищении человека и вымогательстве.