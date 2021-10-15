В Новосибирске открыли сосудистый центр для пациентов с проблемами сердца

В новосибирском Академгородке открыли новый региональный сосудистый центр (РСЦ) для помощи пациентам с проблемами с сердцем, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Задача по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — одна из ключевых в сфере здравоохранения Новосибирской области. Поэтому правительство региона держит на особом контроле создание сети РСЦ и первичных сосудистых центров.

Новый региональный сосудистый центр в Академгородке стал важным звеном кардиологической службы региона и повысил доступность современной медицинской помощи для жителей Новосибирска, Бердска, Искитимского, Черепановского, Маслянинского и Сузунского районов. Центр открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на базе ЦКБ. За два первых дня работы уже проведены три операции.

Работу учреждения здравоохранения проконтролировали губернатор Андрей Травников и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» министерства здравоохранения РФ, главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава России Центрального, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округов Сергей Бойцов.

«С открытием нового РСЦ появляются дополнительные возможности для оказания экстренной помощи жителем не только Академгородка, но и Бердска, Искитима, районов южного направления. Это позволит перераспределить потоки между центром имени Мешалкина, где мы открывали сосудистый центр полтора года назад, и новым объектом», — сказал Андрей Травников.

Сергей Бойцов подчеркнул, что кардиологическая служба Новосибирской области движется вперёд в своём развитии. Он отметил высокий уровень технологичности для оказания помощи больным при неотложных состояниях и плановых оперативных вмешательствах.

«Новый РСЦ стал очень важным элементом в системе маршрутизации больных с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения», — сказал Сергей Бойцов.

Главврач центральной клинической больницы Ирэна Цыцорина сообщила, что в планах учреждения — сделать РСЦ базой кафедр НГУ и НГМУ, а в дальнейшем создать учебный центр с клинической базой.

РСЦ предназначен для оказания круглосуточной специализированной лечебно-диагностической помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом по профилям «нейрохирургия», «рентгенэндоваскулярная диагностика и лечение».

Современное медицинское оборудование центра позволяет моментально диагностировать сердечно-сосудистое событие и в максимально короткие сроки провести хирургическую коррекцию для восстановления кровоснабжения в сосудах сердца и головы при возникновении острой сосудистой катастрофы.

На сегодняшний день в Новосибирской области действуют 12 первичных сосудистых отделений и региональных центров.

Напомним, ранее специалисты сообщили о высоком риске инфарктов и инсультов у людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. Приоритетная роль для предотвращения фатальных сердечно-сосудистых событий после заболевания отводится вакцинации.