Отстранение продлится минимум месяц до завершения масштабной проверки состояния дел в новосибирском институте, где разгорелся конфликт между новым руководством и значительной частью коллектива.

14 октября 2021 года вышел приказ Министерства науки и высшего образования РФ, который может кардинально изменить конфликтную ситуацию, сложившуюся за последние месяцы в Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ), и даже привести к ее окончательному разрешению. Согласно приказу, Андрей Юрченко, исполняющий обязанности директора и не сумевший наладить отношения со значительной частью коллектива института («Континент Сибирь» неоднократно рассказывал об этой ситуации) отстранен от должности до 17 ноября 2021 года.

По официальной причине отстранение связано с положениями федерального закона «О противодействии коррупции». Источники нашего издания сообщают, что на днях в институт должна приехать комиссия из миннауки с целью дать детальную оценку как причинам конфликта внутри коллектива, так и плодам работы команды врио директора. После чего будет принято окончательное решение о том, кто станет полноценным руководителем ФИЦ ИВТ на ближайшие годы.

На время работы комиссии новым врио директора назначен доктор физико-математических наук Сергей Медведев. Он много лет проработал в институте, является известным специалистом в области математической физики и математического моделирования. Медведев участвовал в выборах директора ИВТ вместе с Юрченко и занял на них второе место (его кандидатуру поддерживали многие научные сотрудники института). Поэтому, в случае неутешительных для Юрченко выводов комиссии, новый врио вполне может рассчитывать на утверждение на этом посту уже в статусе директора.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.