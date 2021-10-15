Миннауки отстранило от должности врио директора ФИЦ ИВТ

Вилли Бойко
 
Институт вычислительных технологий
Институт вычислительных технологий СО РАН. Фото из архива ФИЦ ИВТ

Отстранение продлится минимум месяц до завершения масштабной проверки состояния дел в новосибирском институте, где разгорелся конфликт между новым руководством и значительной частью коллектива.

14 октября 2021 года вышел приказ Министерства науки и высшего образования РФ, который может кардинально изменить конфликтную ситуацию, сложившуюся за последние месяцы в Федеральном исследовательском центре информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ), и даже привести к ее окончательному разрешению. Согласно приказу, Андрей Юрченко, исполняющий обязанности директора и не сумевший наладить отношения со значительной частью коллектива института («Континент Сибирь» неоднократно рассказывал об этой ситуации) отстранен от должности до 17 ноября 2021 года.

По официальной причине отстранение связано с положениями федерального закона «О противодействии коррупции». Источники нашего издания сообщают, что на днях в институт должна приехать комиссия из миннауки с целью дать детальную оценку как причинам конфликта внутри коллектива, так и плодам работы команды врио директора. После чего будет принято окончательное решение о том, кто станет полноценным руководителем ФИЦ ИВТ на ближайшие годы.

На время работы комиссии новым врио директора назначен доктор физико-математических наук Сергей Медведев. Он много лет проработал в институте, является известным специалистом в области математической физики и математического моделирования. Медведев участвовал в выборах директора ИВТ вместе с Юрченко и занял на них второе место (его кандидатуру поддерживали многие научные сотрудники института). Поэтому, в случае неутешительных для Юрченко выводов комиссии, новый врио вполне может рассчитывать на утверждение на этом посту уже в статусе директора.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.

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