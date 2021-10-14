Клинику НИИТО вновь требуют признать банкротом

В арбитражный суд поступило исковое заявление от компании «Олимп-Нск» с требованием признать банкротом новосибирскую «Клинику травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО». Сумма задолженности медучреждения перед истцом составила 20 миллионов рублей.

Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал исковое заявление компании «Олимп-Нск» о признании банкротом АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО», задолженность которой по документу составила 20,3 млн руб.

Как следует из информации, указанной в карточке суда, иск поступил 13 октября. Решение о его принятии к рассмотрению пока не опубликовано.

По данным Rusprofile, ООО «Олимп-Нск» («Медицинский интегратор») зарегистрировано в Новосибирской области в 2019 году. Основной вид деятельности – оптовая торговля офисной техникой и оборудованием.

Как отмечает «Интерфакс», 12 октября АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» заявляла о намерении инициировать самобанкротство. Общая сумма задолженности медучреждения сейчас превышает 78,5 млн руб.

Кроме ООО «Олимп-Нск», клиника задолжала ООО «ЛогистикМед» (24,9 млн руб.) и ООО «ТехниКом» (33,3 млн руб.). В июне 2020 года компания «ЛогистикМед» отозвала иск с требованием банкротства медучреждения.

Напомним, в июне 10-этажное здание АНО «Клиника НИИТО» на улице Фрунзе было передано на ответственное хранение в ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» в рамках расследования уголовного дела о хищениях при поставках медпрепаратов по госконтрактам, по которому обвиняются экс-директор ФГБУ Михаил Садовой и бывший топ-менеджер учреждения Сергей Поскочин, а также руководители трёх коммерческих организаций. О подоплёке ситуации, а также длящегося три года конфликта клиники и бюджетного учреждения, рассказывал «Континенту Сибирь» экс-директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Николай Фомичёв.