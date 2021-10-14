Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области завершило тендер на организацию информационной инфраструктуры системы «Безопасный город». Заявку на контракт подал всего один участник.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет обеспечить подсистемы видеонаблюдения и аналитики на территории Новосибирской области. Сюда также входят такие услуги, как интеллектуальная обработка видеопотоков, включающая, в том числе, системы распознавания лиц с камер. Процесс этот, по оценке министерства, достаточно сложный и дорогостоящий, поэтому задача должна решаться централизованно.

Начальную стоимость контракта минцифры определило в 189,4 млн рублей и в итоге она осталась неизменной, та как заявка поступила только от алтайского НТЦ «Галэкс», который и был признан победителем. На новосибирский рынок «Галэкс», специализирующийся на достаточно широком спектре задач, вышел в 2013 году.

Некоторое время назад ряд проектов минцифры был поставлен «на паузу» по причине нехватки средств в связи с пандемией – тогда значительная часть средств были переадресованы на другие направления. Но сейчас ситуация изменилась, о чем сообщил в том числе один из экспертов цифрового рынка в интервью «Континенту Сибирь». По его словам, замороженные проекты как раз начинают возобновляться.

Напомним, что в этом году на базе СО РАН заработал центр компетенций «Системы искусственного интеллекта» (ЦССИ). Предполагается, что ЦССИ будет не только вести исследовательскую работу, но и заниматься привлечением потенциальных заказчиков, проводя экспертизу проектов, а также отвечая за исполнение проектов.